NH아문디자산운용, HANARO Fn 전기·수소차 ETF 상장

[아시아경제 이민지 기자] NH아문디자산운용은 전기차와 수소차 종목에 주로 투자하는 ‘HANARO Fn 전기&수소차 ETF’를 상장했다고 5일 밝혔다. 이 상품은 미래차 시장의 중심 두 축인 전기차와 수소차에 동시에 투자할 수 있다는 게 특징이다.

‘HANARO Fn 전기&수소차’ ETF는 에프앤가이드가 산출하는 ‘FnGuide 전기&수소차 지수’를 기초지수로 추종한다. 이 지수는 유가증권시장 및 코스닥에 상장된 기업들 중 전기차, 수소차, 자율주행차, 2차전지, 연료전지 등 전기&수소차 관련 사업을 영위하는 기업을 투자대상으로 삼는다.

구성종목은 산업 노출 정도와 유동시가총액에 따라 투자비중을 조정하는 조정유동시가총액 가중방식으로 30개 종목을 선정한다. 지난달 26일 기준 주요 구성종목은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 230,500 전일대비 3,000 등락률 -1.28% 거래량 456,803 전일가 233,500 2021.04.05 10:13 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아현대차 야심작 '제네시스' 중국 본격 출범美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착 close , 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 302,500 전일대비 3,500 등락률 -1.14% 거래량 104,900 전일가 306,000 2021.04.05 10:13 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아현대모비스, SW+HW 결합 '플랫폼·시스템 기업' 변신 선언車 유리창이 '스크린'으로…현대모비스, 컨셉트카 엠비전 X·POP 공개 close 등이며, 섹터별로는 화학(21.51%), 자동차부품(20.66%), 자동차(18.69%), 전자 장비 및 기기(14.57%) 등으로 구성됐다. 2일 상장일 기준 첫 거래일 수익률은 1.71%를 기록했다.

김승철 NH-Amundi자산운용 패시브솔루션본부 본부장은 “전기차와 수소차 중심의 미래 자동차 산업은 정부의 정책뿐 아니라 전세계적인 보급 확대와 맞물려 폭발적인 성장이 예상된다”며 “이 상품은 상호 보완적인 관계의 전기차와 수소차 종목을 모두 담아 투자자들이 친환경 미래차 테마에 집중 투자할 수 있는 유용한 수단이 될 것”이라고 말했다.

