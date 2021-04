르노삼성, 봄맞이 '에어컨필터·공기청정기·타이어' 할인 이벤트

[아시아경제 이기민 기자] 르노삼성자동차가 4~5월 본격적인 봄을 맞아 고객들을 대상으로 에어컨 필터 및 공기청정기 할인 '프레시 케어(Fresh Care) 봄 이벤트'와 '금호타이어 스폐셜 할인 이벤트'를 실시한다고 5일 밝혔다.

르노삼성 AS 브랜드 오토솔루션과 함께하는 프레시 케어 봄 이벤트는 봄철 미세먼지와 황사로부터 고객이 건강을 지킬 수 있도록 에어컨 필터와 공기청정기 할인을 제공하는 행사다. 프리미엄 에어컨 필터는 20%, 일반 에어컨 필터는 15% 할인된다.

전국 460곳의 르노삼성자동차 직영 사업소와 협력 서비스점을 방문하면 할인을 받을 수 있고 순정품을 사용한 경우에만 할인이 적용된다. 또한 두코공기청정기와 3M 공기청정기를 르노삼성 공식쇼핑몰에서 25% 할인된 가격으로 판매한다.

봄철 안전운행을 위해 실시하는 '금호타이어 스폐셜 봄 할인 이벤트'는 이달 1일부터 다음달 31일까지 두 달간 이어진다. 금호타이어의 HP71과 TA91 패턴 타이어를 르노삼성 직영 사업소와 협력 서비스점에서 구매하면 타이어 1본당 1만원 할인을 받을 수 있고 5000원의 정비할인 쿠폰도 1본당 지급된다.

공통 패턴 타이어 구매시에는 타이어 1본당 5000원을 할인 받고 5000원의 정비할인 쿠폰 역시 본당 지급된다. 정비할인쿠폰은 이벤트 종료 후 르노삼성 본사에서 일괄적으로 지급할 예정이다.

김태준 르노삼성자동차 영업본부장은 "봄을 맞아 차량 이동이 많아져 운전자의 건강과 안전운행에 각별히 주의가 필요해 마련한 이벤트"라며 "올해에도 오토솔루션은 고객이 원하는 서비스를 위해 귀를 기울이고 다양한 혜택을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

봄맞이 이벤트와 관련한 자세한 내용은 르노삼성자동차 공식 홈페이지와 고객센터에서 확인할 수 있다.

