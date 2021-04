중기유통센터, ‘디지털경제 트렌드리포트’ 발간

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업유통센터는 온라인 시장 빅데이터 분석에 기반한 소상공인 디지털경제 리포트 'Be The Sosumer'를 발간한다고 5일 밝혔다. 소상공인의 온라인 판로 진출 지원을 위한 정보 제공 사업의 일환이다.

Be The Sosumer는 소상공인 대상 온라인시장 정보 제공 리포트다. 소셜미디어, 네이버 검색어 데이터 등 빅데이터를 분석해 온라인시장 동향과 소비 트렌드를 알려준다. 중기유통센터가 지난달 배포한 '소상공인 디지털 경제 백신 리포트'에 이어 두 번째로 발간한 디지털경제 리포트다.

중소기업유통센터가 발간한 디지털경제 리포트 'Be The Sosumer'의 목차. [사진 = 중소기업유통센터]

이 리포트는 소상공인을 위한 쇼핑 플랫폼 '가치삽시다'에 입점한 소상공인을 대상으로 1차 배포될 예정이다. 중기유통센터는 소상공인연합회 등 소상공인 관련 단체 및 민간플랫폼을 통해서도 배포한다.

정진수 중기유통센터 대표는 "지난 디지털경제 백신 리포트에 이어 이번 리포트도 판로 개척에 어려움을 겪고 있는 소상공인들에게 많은 통찰을 줄 것으로 기대한다"면서 "중기유통센터는 소상공인들의 디지털 판로 전환의 등대 역할에 충실하겠다"고 밝혔다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr