[아시아경제 임춘한 기자] 이마트 트레이더스는 5일 유통업계 최초로 서울우유와 손잡고 우유 상품을 선보인다고 밝혔다.

트레이더스는 서울우유가 만든 ‘마이밀크 2.4L’를 자체브랜드인 티 스탠다드로 출시한다. 가격은 4600원대로, 기존 서울우유 상품보다 17%가량 저렴하다.

일반적으로 PL 상품은 업계 2·3위 제조업체가 시장 점유율을 높이기 위해 유통사와 협력해 만들어왔으나 이번엔 이례적으로 업계 1위 제조업체가 트레이더스의 PL 상품을 제조했다.

트레이더스 관계자는 “트레이더스는 서울우유가 만든 티 스탠다드 마이밀크로 그로서리 경쟁력을 한층 더 강화하는 한편, 서울우유는 지속적인 오프라인 출점과 고성장세를 보이는 트레이더스를 통해 B2C 시장을 확대할 수 있게 됐다”고 말했다.

