진중권 "중대 결심이 사퇴밖에 더 있나" 박영선 긴급 성명 비판

[아시아경제 권서영 기자] 진중권 전 동양대 교수가 박영선 더불어민주당 서울시장 보궐선거 후보 측의 '중대 결심' 성명에 대해 "생각보다 표 차가 크게 나는 모양"이라고 비꼬았다.

박 후보 측은 2일 발표한 긴급 성명에서 오세훈 국민의힘 서울시장 보궐선거 후보 측을 비판하며 사퇴를 요구했다. 이 성명에는 '내곡동 땅 보상 의혹'과 관련된 오 후보 측의 해명이 거짓으로 밝혀졌다는 내용이 담겨 있다.

이들은 "오 후보는 그동안 자신의 큰 처남이 내곡동 측량에 참여해왔다고 주장했으나 KBS 보도로 처남이 대학원 행사 전체에 참석했다는 게 드러났다", "TBS 인터뷰에서는 생태탕 집 사장의 인터뷰가 등장해 생태탕 의혹의 진실을 밝혔다"고 말했다.

박 후보 측은 "내곡동 땅에 관심을 표했다는 증거가 나오면 바로 후보를 사퇴하겠다"고 밝혔던 오 후보의 발언을 들어 오 후보의 사퇴를 촉구했다. 또한 진성준 선거대책위원회 전략본부장은 "오 후보는 공언한 대로 물러나는 것이 도리"라며 "(박 후보 측에서) 상황에 따라 중대한 결심을 할 수도 있다"는 말을 덧붙였다.

이날 진중권 전 동양대 교수는 자신의 페이스북에서 박 후보 측의 긴급 성명을 보도한 뉴스 기사를 인용하며 "후보가 할 수 있는 '중대 결심'이 사퇴밖에 더 있냐"고 덧붙였다.

또한 진 전 교수는 "너 사퇴 안 하면 나 사퇴한다는 얘기", "어차피 (이번 보궐선거에서) 대패하여 망신 당하기보다는 바둑판 자체를 엎어 버리겠다는 얘기"라고 말하며 "생각보다 표 차가 크게 나는 모양"이라고 박 후보 측의 주장을 지적했다.

