[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 2일(현지시간) 뉴욕증시는 성금요일 휴일로 휴장했다. 뉴욕증시는 5일 거래를 재개할 예정이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr