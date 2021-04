[아시아경제 송승윤 기자] 외교부는 2일 수십명의 사망자가 나온 대만의 열차 탈선 사고와 관련해 현재까지 우리 국민 피해 접수는 없다고 밝혔다.

외교부 당국자는 이날 "주대만대표부를 통해 관련 동향을 파악 중"이라며 이같이 밝혔다. 현재 대만에 거주 중인 한국인은 약 8000명으로 추산된다.

외교부에 따르면 주대만대표부는 해당 지역 소방당국에 한국인 피해 여부 등을 확인하는 즉시 알려달라고 요청했다. 아울러 담당 영사를 사고 현장에 급파했다.

외교부는 "주대만대표부와 함께 관련 동향을 지속 파악해 우리 국민 피해 확인 시 필요한 영사 조력을 제공해 나갈 예정"이라고 말했다.

대만 현지 매체에 따르면 이번 터널 내 열차 탈선 사고로 이날 오후 현재까지 50명가량이 사망하고 150명 이상의 승객이 부상을 입었다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr