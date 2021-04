영국서 아스트라제네카 백신 ‘혈전 부작용’ 30건 보고

1810만회분 접종 후 희귀 혈전 발생 사례 30건 보고

[아시아경제 김희윤 기자] 영국에서 아스트라제네카 백신 접종 후 혈전 발생 사례가 25건 추가 보고된 것으로 나타났다.

1일(현지시간) 주요 외신 등에 따르면 영국 의약품건강관리제품규제청(MHRA)은 아스트라제네카 백신 1810만회분 접종 후 희귀 혈전 발생 사례가 30건 보고 됐다고 밝혔다.

특히 이 중 25건은 발표 당일 보고된 사례라고 MHRA는 덧붙였다. 아울러 화이자 백신의 경우 접종 후 혈전 발생 사례 보고가 없었다고 덧붙였다.

앞서 MHRA는 지난달 1100만회분 접종 후 혈전 발생 사례가 5건 나왔다고 발표한 바 있다.

이번 사례 보고를 통해 혈전 발생이 유럽대륙에서만 발생하는 특이 케이스라는 기존 견해가 부정되면서 AZ백신에 대한 우려가 높아지고 있다.

이미 노르웨이와 덴마크는 AZ백신 접종을 중단한 바 있다. 프랑스, 스웨덴, 핀란드, 캐나다, 독일 등은 젊은이들의 AZ백신 접종을 권고하지 않는 실정이다.

한편, MHRA는 혈전 발생 사례가 추가 보고됐지만 여전히 백신 접종으로 코로나19를 막는 일이 혈전 위험보다 훨씬 유익할 것으로 본다고 강조했다.

