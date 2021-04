[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주 한 지하차도 공사현장 근로자가 대형 트레일러에 치여 숨지는 사고가 발생했다.

2일 광주 남부경찰서에 따르면 이날 오후 1시50분께 광주광역시 남구 임암동 행암교차로 근처 지하차도 건설현장에서 교통신호요원 A(40)씨가 25t 트레일러 차량 뒷바퀴에 치였다.

이 사고로 A씨가 크게 다쳐 현장에서 숨진 것으로 알려졌다.

사고 당시 방향을 틀면서 이동하던 트레일러 차량 뒷바퀴와 공사 현장 구조물 사이에 A씨가 낀 것으로 경찰은 보고있다.

경찰은 트레일러 차량 운전자를 교통사고처리 특례법 위반 혐의로 입건해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

