한화시스템, '어린이 교통안전 릴레이 챌린지' 동참

[아시아경제 정현진 기자] 한화시스템이 2일 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지'에 동참했다고 밝혔다.

어린이 교통안전 릴레이 챌린지는 어린이 보호구역 안에서 교통사고를 예방하고 안전한 교통문화 정착을 위한 참여형 캠페인으로 지난해 12월부터 행정안전부 주관으로 진행되고 있다. 캠페인 참여자가 어린이 교통안전 표어(1단 멈춤, 2쪽 저쪽, 3초 동안, 4고 예방) 팻말과 함께 소셜네트워크서비스(SNS) 인증을 하고, 다음 참여자를 지목하는 방식으로 이뤄진다.

한화시스템 김연철 대표이사는 지난달 손창완 한국공항공사 사장의 지목을 받아 캠페인에 동참하게 됐으며, 다음 참여자로 고려대학교 이관영 부총장을 지목했다. 김 대표는 "평소 국민의 안전한 삶을 위해 미래 기술을 연구하는 기업의 일원으로서 어린이 교통사고 예방을 위해 진행된 이번 캠페인에 기쁜 마음으로 동참했다"면서 "한화시스템 모든 임직원들과 함께 이번 캠페인의 뜻을 나누고 실천할 것"이라고 말했다.

