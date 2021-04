◆부서장 전보

▲이형준 고용·사회정책본부장 ▲김동욱 연수본부장 ▲강상규 회원지원본부장 ▲이상규 경영지원실장

◆팀장 전보

▲조재인 지방·단체협력팀장 ▲임영태 고용정책팀장 ▲안형진 감사팀장 ▲이승용 경제분석팀장 ▲권혁종 총무팀장

◆팀장 승진

▲김재현 규제개혁팀장 ▲김선애 임금·HR정책팀장

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr