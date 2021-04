여수광양항만공사, 항만·해양 기술자문위원회 구성·운영

총 21개 분야 전문가 169명으로 구성

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식)는 항만건설사업의 원활한 시행을 위해서 항만·해양 등 총 21개 분야의 전문가를 기술자문위원으로 선정하고 제1기 기술자문위원회를 구성·운영한다고 2일 밝혔다.

기술자문위원회는 건설공사의 설계·시공 및 신기술 선정·활용 등의 적정성에 관해 자문을 하거나 심의를 위한 기구다.

학계, 공무원, 기업체 등 164명과 YGPA 당연직 위원 5명 등 모두 169명이 위원으로 참여한다. 임기는 오는 2023년 3월 31일까지 2년이다.

이들은 기술자문, 설계자문, 기술심의, 입찰안내서심의, 설계심의, 설계 적격여부 심의 및 설계평가 등 역할을 수행하게 된다.

공사는 율촌 융·복합 물류단지 조성사업, 제2석유화학부두 건설공사 등 여수·광양항 활성화를 위한 사업의 확장에 따라 투명한 업무처리와 신속한 사업진행을 위해 위원회를 활용할 계획이다.

차민식 사장은 “신규 물동량 창출을 통한 여수·광양항의 미래 성장동력 확보 및 지역경제 활성화를 위한 항만개발을 위해 기술자문위원회를 적극 운영해 나갈 것”이라고 말했다.

