'세모녀 살해' 피의자 퇴원…경찰 체포영장 집행

[아시아경제 송승윤 기자] 서울 노원구의 한 아파트에서 세 모녀를 살해한 혐의를 받는 20대 남성이 병원에서 나와 경찰에 체포됐다.

서울 노원경찰서는 2일 오전 11시 20분께 노원구 한 병원 중환자실에서 세모녀 살해 피의자 A씨에 대한 체포영장을 집행하고 경찰서로 신병을 옮겼다.

경찰은 A씨의 상태를 확인하고 본격적인 조사를 시작할 예정이다. 경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위와 동기 등에 대해 캐물을 계획이다. 진술이 확보되는대로 구속영장도 신청할 방침이다. 필요할 경우 현장검증 등도 염두에 두고 있다.

A씨는 지난 23일 노원구 중계동의 한 아파트를 찾아 세 모녀를 살해하고 자해를 시도해 인근 병원으로 이송됐다. 경찰은 25일 피해자의 지인으로부터 "친구와 연락이 안 된다"는 신고를 받고 현장에 출동했으나 도착했을 때 이미 세 모녀는 숨져 있었다. 현장에선 범행 도구로 추정되는 흉기도 나왔다. A씨는 숨진 큰딸과 면식이 있던 것으로 알려졌다.

경찰은 앞서 A씨에 대한 체포영장을 발부받았으나 입원 중인 탓에 집행을 못했었다. 의료진도 A씨가 조금 더 회복해야 한다는 소견을 내놨었다.

경찰은 A씨가 소지하고 있던 휴대전화에 대한 압수수색 영장도 발부받아 서울경찰청에 디지털포렌식 작업을 의뢰했다. 서울 강남구의 A씨 주거지에서도 그가 사용한 것으로 보이는 휴대전화 일부를 추가로 확보했다. A씨는 부모와 함께 이곳에 거주한 것으로 파악됐다.

한편 A씨의 신상 공개를 촉구하는 청와대 국민청원은 이날 오후까지 22만명 이상의 동의를 얻었다. 경찰은 조사를 마치는대로 A씨에 대한 신상정보 공개심의위원회 개최 여부도 결정할 방침이다.

