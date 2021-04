'금융 리스크' 경고 나선 中 인민은행

"주식·채권시장 요동…부동산 기업 디폴트 위기"

[아시아경제 조현의 기자] 중국 중앙은행이 수년 간 누적된 자국 내 금융 위기에 대해 경고했다.

1일(현지시간) 미국 경제매체 CNBC에 따르면 조우 란 중국인민은행 금융시장국장은 이날 기자회견에서 이같이 말한 뒤 "주식과 채권 시장의 요동과 부동산 기업의 잠재적 채권 디폴트(채무불이행) 등이 위기에 포함된다"고 했다.

조우 국장은 "코로나19 팬데믹과 국제 자금 흐름의 높은 변동성이 중국 금융시장에 충격을 줬다"며 "주식, 채권, 원자재 시장이 등락을 반복하고 있다"고 말했다. 그는 "일부 대기업은 아직 이같은 위험에 노출돼있고 중소기업은 자금 조달에 어려움을 겪고 있어 디폴트의 위험이 높아졌다"고 했다.

조우 국장은 부동산 시장이 과열된 일부 도시에서 그에 따른 압박이 상대적으로 크다고 했다. 그러면서 "부채 조달 비율이 높은 중소 부동산 기업의 채무불이행 등 잠재적 위험에 대해서도 지켜봐야 한다"고 강조했다.

중국은 올해 성장률 목표를 ‘6% 이상’으로 제시한 바 있다. 이와 관련 CNBC는 "전문가들은 중국 정부가 쌓여있는 부채 등 장기적인 문제를 처리할 수 있는 능력을 보여주는 목표라고 평가했다"고 전했다. 부채를 관리하면서 안정적인 성장을 도모하겠다는 중국 정부의 의지가 담겼다는 것이다. 알리안츠의 보고서에 따르면 지난해 3분기 기준 중국의 GDP 대비 국가 채무 비율은 285%로, 2016~2019년 평균 251%보다 높다.

중국 정부는 지난해 일부 국영기업이 채무 불이행 상태에 빠지자 국내시장의 위기를 심각하게 받아들이게 된 것으로 보인다. CNBC는 "투자자로부터 정부의 암묵적인 지원을 받고 있다고 여겨지는 국영기업에는 매우 드문 일"이라고 설명했다. 다만 부동산 시장에서 투기를 제한하는 데 어려움을 겪고 있다. 주요 외신에 따르면 지난 2월 신규 주택 가격은 5개월 만에 가장 빠르게 상승했다.

중국인민은행 관계자들은 이날 기자회견에서 "통화정책은 안정적이고 경기를 지지할 것"이라고 말했다. CNBC는 "조우 국장은 다만 금융위기 해결책에 대해선 구체적인 언급을 하지 않았다"고 전했다.

