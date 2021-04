與 2030 연일 사과문 게재…오영환 "염치없고 부끄럽지만 기회 달라"

[아시아경제 김초영 기자] 더불어민주당 청년의원들이 연일 반성문을 내며 악화한 민심 수습에 나섰다.

오영환 민주당 의원은 1일 "국민 여러분의 분노를 감히 헤아릴 수 없다. 저 역시 그 일원으로서 무거운 책임을 느낀다. 겸허히 반성하며, LH 사태를 계기로 부동산 투기, 부동산 불공정을 어느 누구 예외없이 뿌리뽑는 것을 국정의 최우선으로 두겠다"고 사과했다.

오 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "문재인 정부 출범 이후 민주당은 검찰 개혁 등 수 많은 노력을 기울였다. 하지만 부동산 투기와 LH사태 등 불공정한 행태를 막지 못했고, 주거 정책을 면밀히 살피지 못했다"며 이같이 말했다.

이어 "염치없고 부끄러운 줄 알면서도 간곡히 호소드린다. 오늘보다 더 안전한 서울시를 만들어 줄 박영선 후보에게 기회를 달라"고 호소했다.

그러면서 "2009년 1월20일 그 추운 겨울 삶의 터전을 잃은 철거민들의 생존을 향한 울분을 그저 '과도하고 부주의한 폭력 행위'로 규정지어버린 오세훈 후보의 망언은, 그날 불길에 휩싸여 소중한 생명을 잃은 주민들과 경찰관의 참혹한 비극에 전혀 공감하지 못하고 있음을 여실히 보여주며 유가족들의 가슴에 다시 한번 깊은 대못을 박고 있다"고도 했다.

앞서 전용기 민주당 의원도 지난달 31일 "국민은 공정한 세상을 만들라고 민주당을 믿고 180석이라는 거대 여당을 만들어 주셨음에도 청년들이 원하는 공정한 세상을 만들지 못했고 실망감만 안겨드렸다"며 사과문을 올렸다.

오 의원은 이날 자신의 페이스북에서 "20·30세대를 대변하는 여당의 청년 국회의원으로서 문재인 정부와 민주당에 분노하는 20·30세대에 사죄를 드리려 한다"며 "부동산은 날로 급등하고, 월급 봉투로는 절대 성공할 수 없는 세상, LH사건 같이 '내부자들'만 성공할 수 있는 상황이 만들어진 것에 대해 청년의원으로서 책임을 통감하고 사과드린다"고 밝혔다.

