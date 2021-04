美백악관, 12일 삼성·GM 등과 회동…"반도체부족 논의"(종합)

바이든 안보 및 경제 분야 보좌진 주최

반도체 제조·의료장비 업체 등도 포함될 듯



[아시아경제 김수환 기자] 조 바이든 미국 대통령의 경제 및 안보 분야 보좌진이 최근 지속되고 있는 글로벌 반도체 공급난과 관련해 대책을 논의하기 위해 삼성 등 반도체 관련 업계를 초청한다.

1일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 제이크 설리번 국가안보보좌관과 브라이언 디스 국가경제위원회 위원장이 반도체 및 자동차 제조업체 관계자들을 백악관으로 초청해 반도체 공급난에 대한 대책을 논의할 예정이다. 초청 대상자 중에는 삼성전자를 비롯해 미국의 파운드리(위탁생산) 업체인 글로벌파운드리와 미국 자동차 제조업체 GM 등이 포함됐다. 회의는 오는 12일 진행될 예정인 것으로 알려졌다.

블룸버그통신은 "소식통에 의하면 위 기업들 외에도 다른 자동차 제조업체, 반도체 생산업체, 의료장비 업체 등이 초청될 것으로 보인다"고 전했다. 반도체 공급난으로 인해 직간접적 영향을 받고 있는 관련 업계 모두를 초청해 공급난 해소를 위해 다양한 이해관계자들의 의견을 청취하고 포괄적 대책을 도출하기 위한 의도라는 해석이다.

앞서 글로벌 자동차 수요가 급증하면서 차량용 반도체 주문량이 늘어나자 반도체 파운드리 업체의 공급 적체 현상이 발생했다. 이에 자동차 제조업체 생산량에도 악영향을 미치면서 반도체 공급난이 이어지고 있다.

바이든 대통령은 공급난 문제를 해소하고 자국내 반도체 생산을 독려하기 위해 인텔 등 미국 반도체 업체에 대한 인센티브 부여 등의 대책을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 앞서 인텔은 지난달 미국내에서 두 개의 반도체 공장을 신설하는 데 200억달러(약 23조원)를 투입하고 파운드리 분야에도 진출할 계획을 밝힌 바 있다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr