'코로나 재확산' 일본, 오사카·효고·미야기에 한달간 '중점조치'

[아시아경제 조슬기나 기자] 일본 정부가 오는 5일부터 한달간 오사카부 등 3개 광역지방자치단체에 '만연 방지 등 중점조치'를 적용하기로 했다.

니혼게이자이신문 등에 따르면 스가 요시히데 총리는 1일 저녁 총리관저에서 열린 코로나19 대책본부 회의에서 오사카부와 효고현, 미야기현에 이 조치를 적용한다고 밝혔다. 스가 총리는 "지역과 기간을 한정해 집중적으로 대책을 강구할 것"이라며 "비상사태 선언에 이르는 것을 방지하고 감염 확대를 막기 위한 것"이라고 강조했다.

긴급사태 발령의 전 단계인 만연 방지 등 중점조치가 적용되면 지자체 장은 음식점 영업시간 단축 등을 명령할 수 있다. 각 지자체는 오후 8시까지로 영업시간을 앞당길 예정이다. 위반 업주에는 과태료를 물릴 수 있다. 니혼게이자이신문은 "영업시간을 단축한 점포에 일률적으로 협력금을 지급해온 방식을 개선해 규모별로 금액을 차등화할 것"이라고 전했다.

일본 정부는 지난 2월 개정된 특별조치법에 만연 방지 등 중점조치를 신설했다. 적용은 이번이 처음이다. 일본에서는 최근 4차 대유행 조짐이 나타나고 있다. 전날 코로나19 신규 확진자 수는 2843명으로 이틀째 2000명대를 기록했다. 특히 오사카부의 신규 확진자는 31일 599명, 1일 616명으로 파악됐다. 이는 일본 47개 도도부현 중 가장 많은 수준이다.

이와 관련 이날 요시무라 히로후미 일본 오사카부 지사는 오사카시에서의 도쿄올림픽 성화 봉송을 중지해야 한다고 밝혔다. 도쿄올림픽 성화 봉송은 지난달 25일 일본 후쿠시마현에서 시작됐다. 오사카부 내 성화 봉송 일정은 오는 13~14일로 예정돼있다. 오사카시를 통과하는 날은 14일이다.

