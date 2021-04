BTS 소속사 하이브, '빅히트 뮤직' 레이블 신설

[아시아경제 이동우 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 소속사 하이브가 핵심 사업 부문 효율성을 높이고자 사업 구조를 개편한다.

하이브는 1일 기존 빅히트엔터테인먼트의 레이블 사업 부문을 단순·물적분할해 '빅히트 뮤직'을 신설한다고 공시했다.

빅히트 뮤직 지분은 하이브가 100% 보유하게 되며, 매각이나 기업공개(IPO) 등은 고려하고 있지 않다고 하이브는 밝혔다.

또 아티스트 지적재산권(IP) 관련 사업을 하는 자회사 하이브 아이피'와 공연 제작을 하는 '하이브 쓰리식스티'는 흡수합병한다.

하이브는 레이블·솔루션·플랫폼 세 축의 조직 구도를 확립해 핵심 사업 부문의 효율성을 높이고 사업 부문 간 시너지를 확대하기 위해 사업 구조를 개편하게 됐다고 설명했다.

앞서 하이브는 지난달 열린 기업 브랜드 발표회에서 '음악에 기반한 세계 최고의 엔터테인먼트 라이프스타일 플랫폼 기업'을 비전으로 다양한 영역으로 사업을 확장하겠다고 밝힌 바 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr