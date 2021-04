제13기 시청자권익보호위원회 출범

[아시아경제 조슬기나 기자] 방송통신위원회 소속 제13기 시청자권익보호위원회가 1일 1차 회의를 열고 공식 출범했다.

시청자권익보호위원회는 방송법에 따라 방송에 관한 시청자의 의견을 수렴하고 시청자의 정당한 권익 침해 등 시청자불만 및 청원사항에 관해 심의하는 법정위원회다.

출범 후 처음으로 개최된 이날 회의에서는 지난 2월 23일에 선임된 위원들에게 위촉장을 전달했다. 또한 ‘제13기 시청자권익보호위원회 운영계획’ 등 2건에 대해 논의했다.

제13기 위원회는 김효재 방통위 상임위원을 위원장으로 ▲김예란(광운대 교수) ▲홍원식(동덕여대 교수) ▲김광재(한양사이버대 교수) ▲박소현(서울과기대 교수) ▲오지영(법무법인 한별 변호사) ▲이남균(법무법인 클라스 변호사) ▲김수정(민주언론시민연합 정책위원) ▲한석현(서울YMCA 시청자시민운동본부 팀장) 등 9명의 방송·언론, 교육·문화, 법률, 시청자 등 관련 분야 전문가들로 구성됐다. 임기는 내년 2월22일가지 1년간이다.

