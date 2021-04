"당황해서"…사고 후 도주한 운전자, 13시간 만에 나타나

"당황스럽고 몸도 불편, 음주는 하지 않았다"

[아시아경제 김봉주 기자] 고속도로 요금소에 진입하려다 요금소 구조물을 들이받은 뒤 달아났던 40대 남성이 사고 13시간 만에 경찰에 출석했다.

인천 논현경찰서는 도로교통법상 사고 후 미조치 혐의로 A씨를 불구속 입건했다고 1일 밝혔다.

A씨는 전날 저녁 9시40분께 인천시 남동구 고잔동 제3경인고속도로 고잔요금소에서 SUV 차량을 몰고 진입하다 구조물을 들이받는 사고를 낸 뒤 도주한 혐의를 받고 있다.

사고에 따른 인명 피해는 없었지만, 차량이 방치되면서 진입로가 한때 통제됐다.

경찰은 차량 번호를 조회를 통해 신원을 확인하고 A씨에게 출석을 요구했다.

A씨는 사고 후 약 13시간 만인 이날 오전 11시께 경찰에 나타났다.

경찰에서 A씨는 "사고 당시 당황스럽고 몸도 불편해서 현장을 이탈했다"라고 밝혔다.

경찰은 A씨의 음주운전 여부와 도주 경로 등 정확한 경위를 조사할 계획이다.

경찰 측은 "A씨는 음주운전은 하지 않았다고 주장하고 있다"면서 "사고 전 행적을 추가로 조사할 것"이라고 전했다.

