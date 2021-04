[아시아경제 전진영 기자] ‘임대료 인상’ 논란에 휘말린 박주민 더불어민주당 의원이 1일 박영선 민주당 서울시장 후보 캠프 홍보디지털본부장직을 내려놓겠다고 밝혔다.

박 의원은 이날 오후 페이스북을 통해 “국민 여러분들과 당의 질책을 무겁게 받아들이며 국민 여러분들이 느끼셨을 실망감에 다시 한번 사죄드린다”며 이같이 밝혔다.

그는 “비록 직은 내려놓지만 박 후보의 승리를 위해 제가 할 수 있는 역할은 어떠한 것도 마다하지 않겠다”고도 덧붙였다.

허영 대변인은 이날 오후 브리핑이 끝난 뒤 기자들과 만나 “김태년 당대표 직무대행이 박 의원에게 강한 경고와 함께 자성을 촉구했다”고 전했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr