정부, 5월부터 국고채 50년물 매월 발행…이달 국고채 14.5조

[아시아경제 이동우 기자] 기획재정부는 그동안 짝수 월마다 발행해온 국고채 50년물을 다음달부터 매달 발행하기로 했다고 1일 밝혔다.

기재부는 국고채 연물별 발행량의 예측 가능성을 제고하고 투자기관의 투자 계획 수립·집행의 적시성을 높이기 위한 조치라고 설명했다.

월별 발행량은 지난해 연간 국고채 발행계획에서 제시한 수준을 고려해 탄력적으로 조정한다.

아울러 기재부는 이번 달 50년물을 포함해 총 14조5000억원 규모의 국고채를 전문딜러(PD) 등이 참여하는 경쟁 입찰 방식으로 발행한다.

경쟁인수 외 비경쟁인수 방식으로도 각 연물별 최고 낙찰 금리를 적용받아 일정 금액을 인수할 수 있다.

일반인의 경우 경쟁입찰 발행 예정 금액의 20% 범위에서 50년물을 제외하고 우선 배정한다.

전문딜러는 낙찰일 이후 3영업일 이내에 경쟁입찰 낙찰 금액의 5∼35% 범위에서 추가 인수가 가능하다.

전문딜러는 이외 모집 방식 비경쟁인수 제도를 통해 입찰일 당일 공고되는 금리에 따라 일정 금액의 국고채를 인수할 수 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr