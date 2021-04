[아시아경제 이선애 기자] 한화솔루션은 김은수 신규 대표이사의 선임으로 이구영·김희철·류두형·김동관·김은수 대표이사 체제로 변경된다고 1일 공시했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr