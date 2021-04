[인사]BNK금융지주

◆승진

▲부행장보 이승제(투자금융그룹·투자금융지원본부)

◆신규 선임

▲상임감사위원 조성래 ▲부행장 명형국(여신운영그룹/여신지원본부) ▲상무 송상섭(경남·울산영업본부) ▲상무 이수찬(투자금융영업본부)

◆승진 ▲부행장보 고영준(경영전략그룹·경영기획본부) ▲부행장보 김영원(고객지원그룹·고객지원본부) ▲부행장보 예경탁(여신운영그룹·여신지원본부) ▲IB심사부장 방교훈 ▲투자금융기획부장 이성영

◆선임 ▲상무 정용운(투자금융그룹 직무대행·투자금융지원본부)

◆신규 선임 ▲상무 박태규(동부영업본부)

◇전보 ▲인사부장 하외태 ▲굴화금융센터장 김영활 ▲양덕동금융센터장 박재노 ▲전하동금융센터장 김섭 ▲구영지점장 이상돈



◆신규 선임 ▲상무 박창진(투자운용본부)





김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr