경기도 내 학교·학원 코로나19 확진자 '증가세'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 내 학교와 학원의 코로나19 확진자가 3월 개학 및 개원 후 크게 증가하고 있는 것으로 나타났다.

임승관 경기도 코로나19긴급대응단장은 1일 정례 기자회견을 열고 "도내 초ㆍ중ㆍ고교 확진자를 월별로 보면 1월 350명, 2월 252명에서 3월 개학 및 개원 후 420명으로 크게 늘었다"고 설명했다.

또 "월별 전체 확진자에서 초ㆍ중ㆍ고생이 차지하는 비율도 1월 6.8%, 2월 6.6%에서 3월에는 8.6%로 증가했다"고 덧붙였다.

이어 "1월부터 3월까지 도내 초ㆍ중ㆍ고등학교 및 대학교, 학원 등 교육시설에서 발생한 확진자는 초등학교 485명, 중학교 294명, 고등학교 231명, 대학교 12명, 학원 61명 등 총 1083명"이라며 "학생 확진자는 959명이고, 교직원이 124명"이라고 전했다.

임 단장은 "학생과 교직원은 의심 증상이 있다면 등교를 멈춰야 하고 증상이 확연하다면 진단검사를 받아야 한다"며 "학교의 보건관리책임자도 유증상자 발생을 정확하고 효율적으로 모니터링하도록 체계를 정비하고 관리해 달라"고 당부했다.

