◆부실점장 승진

▲ 거제동지점 안철우 ▲ 물금신도시지점 류현진 ▲ 투자금융기획부 이종협

◆부실점장 전보

▲ IB심사부 김부일 ▲ 덕계지점 김연석 ▲ 동김해지점 김재광 ▲ 부전동금융센터 강석래 ▲ 전략기획부(미래전략TFT) 유영준 ▲ 전략기획부(비서팀) 조익상 ▲ 사직동금융센터 최수길 ▲ 사직운동장지점 김성국 ▲ 안락동금융센터 장인호 ▲ 울산금융센터 이영환 ▲ 인사부 김상훈 ▲ 장림동지점 고동현 ▲ 중앙동금융센터 제해영

