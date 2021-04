휴온스글로벌, 보툴리눔 톡신 전문 '휴온스바이오파마' 설립

보툴리눔 톡신 사업 물적분할

[아시아경제 김지희 기자] 휴온스그룹의 지주회사인 휴온스글로벌이 바이오사업 부문을 분할해 독립법인 휴온스바이오파마를 설립했다고 1일 밝혔다. 이번 분할은 보툴리눔 톡신을 비롯해 미래 성장 동력으로 꼽히는 바이오 사업의 전문성을 강화하고, 사업 구조를 재편해 미래 경쟁력을 극대화하기 위한 목적에서 진행됐다.

휴온스바이오파마는 보툴리눔 톡신 임상 개발, 바이오 신약개발 사업 등을 맡아 ▲'휴톡스' 글로벌 진출 지원 ▲'리즈톡스' 적응증 확대 ▲내성 발현을 줄인 보툴리눔 톡신 ‘HU-045’ 국내 임상 등을 추진한다. 동시에 에스테틱 분야의 바이오 신약 개발도 매진한다는 계획이다. 사업 안정화 이후에는 IPO도 추진한다.

휴온스바이오파마의 수장에는 김영목 전무가 선임됐다. 1969년생인 김영목 대표는 경희대에서 생화학 박사를 취득했다. 동국제약, 에이티젠(現 엔케이맥스), 안국약품 등 제약바이오 기업을 거쳐 휴온스그룹에 합류했다. 휴온스글로벌에서는 바이오본부장을 역임하며 리즈톡스(수출명 휴톡스) 개발해냈다.

김 대표는 “휴온스바이오파마는 국내 시장에 국한되기 보다는 세계 시장에서 기회를 만들어 나갈 계획”이라며 “올해는 중국 임상 개시, 유럽 등 글로벌 시장 진출을 본격적으로 추진해 휴온스그룹의 보툴리눔 톡신 사업이 한 차원 더 성장하는 원년으로 만들겠다”고 밝혔다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr