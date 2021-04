산청 산림자원 가꾸기 사업 … 경관 개선·위험 예방 등 일자리 창출 기여

올봄 산청읍~신등면 구간 정비 … 벚꽃 장관



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군의 산림자원 가꾸기 사업이 경관개선과 재위함 예방은 물론 일자리 창출에도 기여, 주민들의 호응을 얻고 있다.

1일 군에 따르면 현재 ‘바이오매스 산물 수집이란’ 등 각종 공공산림 가꾸기 사업에 80여명의 지역주민들이 동참하고 있다.

공공산림 가꾸기 사업은 지속할 수 있고 공공성이 높은 산림자원의 육성은 물론 지역 일자리 창출을 위해 추진하는 사업이다.

군은 지리산 등 토지면적의 약 78%가 임야로 구성된 만큼 효율적인 산지 활용이 지역발전의 촉매제가 될 것으로 보고 2011년부터 의욕적으로 산림자원 가꾸기 사업을 추진해 오고 있다.

군은 올해 12억8500만원의 예산을 들여 산청군산림조합의 대행사업으로 산림 가꾸기를 진행 중이다.

공공산림 가꾸기 사업은 사업별 특성에 따라 다양하게 분류된다.

‘바이오매스 산물 수집이란’은 숲 가꾼 후 산물을 수집하고 주요 도로변의 덩굴을 제거, 건강한 산림자원을 육성하는 사업이다.

‘숲가꾸기패트롤’은 도로변이나 주택지 등 생활권 등에서 주민들의 생활에 지장을 주는 산림 피해목을 제거하는 사업을 뜻한다.

이외에도 임도의 토사·나뭇가지를 미리 제거해 임도기는 관리와 재해 발생 원인을 제거하는 ‘임도 관리원’을 비롯해 ‘산사태 현장 예방이란’, ‘산림 병해충 예찰이란’ 등이 있다.

군은 산림 가꾸기 사업을 통해 수집된 산물을 목재펠릿의 원료로 만들어 매각 수입을 확보하는 한편 이 수입을 산림환경 개선사업에 사용할 방침이다. 또 산림 가꾸기 사업을 통해 산불 예방은 물론 산사태 등 재해위험도 사전에 방지하는 효과도 누리고 있다.

특히 올해 봄에는 산청읍 정곡리에서 신등면 모례리, 정취암으로 이어지는 도로변 약 5㎞ 구간의 산림피해 목을 정비, 벚나무의 생장에 힘을 실어 아름다운 벚꽃 드라이브 코스를 조성하는 데도 일조했다.

정오근 산림녹지과장은 “산림 가꾸기 사업에 참여하는 주민들의 만족도가 상당하다. 내가 사는 지역을 아름답게 가꾸는 일이라는 자부심은 물론 함께 일하는 사람들과 동료애도 쌓이기 때문이다. 매년 참여자 모집에 많은 분이 몰려 경쟁률이 꽤 높은 편”이라며 “도로변이나 주택지 등 생활권에 피해를 주는 나무를 제거하고 주민소득에 도움이 되는 나무를 가꾸는 역할을 하므로 지역주민들의 호응도 상당하다”고 말했다.

이어 “앞으로도 지속적인 공공산림 가꾸기 사업을 추진해 우리 산청군의 산림자원을 보다 가치 있게 만드는 것은 물론 지역 일자리 창출을 위해서도 힘쓰겠다”고 덧붙였다.

