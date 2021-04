김천대, 산학협력단 3년 연속 '청년CEO육성사업' 기관에 선정

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 김천대학교(총장 윤옥현)는 산학협력단이 지난 3일 개최된 김천시 청년사업 운영 기관 선정심사위원회를 통해 3년 연속 '청년CEO 육성사업' 운영기관으로 선정됐다고 1일 밝혔다.

청년CEO 육성사업은 김천시내 거주하는 만18세~39세 이하 예비 청년창업가에게 창업 공간, 창업활동비(1200만원), 창업교육 등을 지원하는 프로그램이다.

모집 분야는 기술창업(기계, 재료, 전기?전자, 정보통신 등), 지식창업(지식콘텐츠, 마케팅홍보, 전문컨설팅, 웹디자인, 통신업 등), 6차 산업창업(농업과 연계된 가공 및 서비스업), 일반창업 등이다.

김천대 산학협력단(단장 백연설)은 김천시의 협약을 시작으로 4월 중으로 예비 청년창업가 모집공고를 진행할 계획이다.

윤옥현 총장은 "전례 없던 팬데믹 상황으로 인해 어려운 시기를 겪고 있을 청년들에게 청년CEO 사업이 새로운 기회가 되기를 바란다"며 "혁신 아이템과 아이디어를 가진 김천시 청년들의 많은 관심과 참여를 기대한다"고 전했다.

