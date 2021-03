SKT, 동양과 구독형 스마트 팩토리 솔루션 '메타트론 그랜드뷰' 출시

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 275,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 268,500 2021.04.01 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 4월도 배당주 하기 좋은 계절…외국인과 연기금 "일찌감치 담고 있네""SK하이닉스, 박정호 부회장 사내이사 선임…지배구조 개편 가속화모두가 놀란, 업계 1위 '주식카톡방'의 무료 선언! close 이 공장의 환경 설비를 스마트하게 관리할 수 있는 인공지능(AI)·클라우드 기반의 구독형 스마트 공장 솔루션을 출시한다.

SK텔레콤은 1일 동양과 ‘스마트 팩토리 사업 추진을 위한 제휴협약’을 체결했다고 밝혔다.

동양은 국내 1위 산업용 송풍기 생산 업체다. 산업용 대형 송풍기 설비는 철강·금속·화학 제조분야에서 ▲보일러의 통기 ▲터널의 송풍 ▲발전 연료 분사의 공기 입송 ▲화학 공정의 집진 ▲곡물 및 분말의 입송 ▲소각 공정의 배기 등 다양한 용도로 사용된다.

두 회사는 송풍기 도입 공장의 운영 및 유지 보수 과정에서 발생하는 애로사항을 AI와 클라우드 기술로 개선하기 위해 이번 협력을 추진했다. 송풍기 설비의 핵심 부품인 모터 및 베어링에 진동 및 전류센서와 LTE Cat.M1 모뎀을 부착, 원격으로 SK텔레콤의 '메타트론 그랜드뷰' 서비스와 연결하는 것이 이번 협력의 핵심이다.

메타트론 그랜드뷰는 SK텔레콤이 자체 개발한 AI 및 클라우드 서버 기반의 스마트공장 솔루션으로 월 구독형 서비스로 제공된다. ▲실시간 모니터링 ▲설비의 이상치 및 고장 전조의 알람 ▲설비 유지보수 기록 및 DB화 ▲AI 분석 모델링 등의 서비스를 제공한다. 저렴한 구독형 서비스를 통해 송풍기 설비 도입 공장의 운영 인력 절감 및 하자 보수 등의 문제점 해결에 기여할 것으로 예상된다.

동양은 산업용 송풍기 설비 관련 최적의 온도, 진동 및 전류 센서와 PLC 데이터 수집장치를 함께 사업화 할 예정이다. 송풍기 선후 공정에 연결된 모터 등 장비들에 대한 컨설팅과 소각로 등 대형 환경설비에 대한 구축 노하우도 제공할 예정이다.

두 회사는 지난해 10월부터 충남 예산 소재 동양 플랜트 예산공장의 대형 송풍기와 모터에 그랜드뷰 서비스를 설치 연동 후 서비스의 안정화 및 고도화를 진행하고 있다.

최낙훈 SK텔레콤 스마트 팩토리 컴퍼니장은 "이번 협력은 철강·금속·화학·제조분야 기업에 클라우드 기반 스마트 팩토리 AI 구독형 서비스를 제공한다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "SK텔레콤은 앞으로도 첨단 ICT 기술과 다양한 전통 제조분야 기술의 융합을 통해 대한민국 제조업 혁신을 촉진하는데 앞장설 것" 이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr