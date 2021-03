홈플러스, 온라인 창립 19주년…최대 50% 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 1일 온라인 창립 19주년을 맞아 온라인 주문 고객 대상으로 전 카테고리에 걸쳐 최대 50% 할인 행사를 진행한다고 밝혔다.

홈플러스는 이날 하루 온라인 구매 고객 선착순 1만9000명을 대상으로 10만원 이상 구매 시 19% 할인 쿠폰을 지급한다. 또한 오는 30일까지 매주 목요일 홈플러스 온라인 이용 시 10%(8만원 이상 구매 시 최대 1만원), 홈플러스 익스프레스 온라인 이용 시 9%(3만원 이상 구매 시 최대 3000원) 할인 쿠폰을 제공한다.

1일부터 3일까지는 몽블랑제 100여 종 상품을 최대 30% 할인 판매한다. 2일에는 호주산 양고기 프렌치랙(등심+갈비) 스테이크를 40% 할인해준다. 2일부터 7일까지는 반려동물 간식 60여 종을 모아 원 플러스 원(1+1) 행사를 진행한다.

홈플러스 관계자는 “지난 2002년 대형마트 업계 최초로 창립한 홈플러스 온라인이 많은 고객 여러분의 사랑을 받아 19주년을 맞이하게 됐다”며 “온라인 쇼핑으로 많이 구매하는 상품을 저렴하게 마련한 이번 행사를 통해 고객들의 물가 스트레스를 낮출 수 있을 것”이라고 말했다.

