오리온, 0.8㎜ 생감자칩 ‘콰삭칩’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 오리온은 생감자를 0.8㎜ 내외로 얇게 썰어 튀겨내 바삭한 식감을 극대화한 포카칩의 신제품 ‘콰삭칩’을 출시한다고 1일 밝혔다.

콰삭칩은 얇게 잘린 감자가 튀겨지면서 형성된 다양한 비정형 모양이 만들어내는 차별화된 식감이 특징이다. 입 안에서 씹힐 때 ‘콰삭’ 하면서 나는 소리를 제품명에 담아냈다. 오리온은 감자칩이 얇으면서도 바삭하게 씹히는 독특한 식감을 구현하기 위해 설비를 새롭게 도입해 오리온만의 특수 공법을 적용했다.

콰삭칩은 ‘트러플솔트맛’과 ‘사워어니언맛’ 2종으로 선보인다. 식감을 차별화한 포카칩 라인업 확장을 통해 생감자칩에 대한 소비자들의 선택의 폭을 넓혔다고 오리온은 설명했다.

오리온은 1988년 생감자칩 ‘포카칩’을 출시한 이후 '스윙칩', '무뚝뚝감자칩', '눈을감자' 등 감자를 사용한 다양한 과자를 출시했다. 특히 ‘가장 맛있는 감자칩을 만들겠다’는 각오로 1988년 강원도 평창에 ‘감자연구소’를 설립해 감자스낵에 최적화된 원료 감자 품종을 개발하고, 계약재배 농가를 위한 영농기술을 보급해오고 있다.

오리온 관계자는 “‘콰삭칩’은 30년 넘게 생감자칩을 만들어온 오리온만의 연구, 생산 노하우를 결집한 제품”이라며 “얇은 감자칩이 만들어내는 독특한 식감과 맛으로 국내 스낵시장에 새로운 돌풍을 불러 일으킬 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

