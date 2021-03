국토부, BMW 등 39개 차종 23만8000여대 리콜

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 비엠더블유코리아, 현대자동차, 기아자동차, 포드세일즈서비스코리아, 에프씨에이코리아에서 제작 또는 수입·판매한 총 39개 차종 23만8914대에서 제작결함이 발견돼 시정조치(리콜) 한다고 1일 밝혔다.

비엠더블유코리아에서 수입·판매한 BMW 520d 등 31개 차종 22만1172대는 2017년 이후 개선된 배기가스재순환장치(EGR 쿨러) 일부 제품에서 균열 사례가 확인돼 선제적 화재 예방 차원에서 추가 리콜에 들어간다.

지금까지 EGR 쿨러를 교체하지 않은 차량 등 냉각수 누수 위험이 큰 차량 10만7731대는 EGR 쿨러를 교체하고, 최근 생산된 EGR 쿨러를 장착한 차량 11만3441대의 경우 해당 부품에 이상이 있는지 점검 후 필요 시 부품을 교체하게 된다. 해당 차량은 EGR 생산일 등을 감안헤 오는 5일부터 단계적으로 비엠더블유코리아 공식서비스센터에서 무상으로 수리(부품 교체 또는 점검 후 교체)를 받을 수 있다.

현대·기아자동차에서 제작·판매한 G80 등 4개 차종 2473대는 고압 연료 파이프 연결부 제조 불량으로 인해 연료가 새고, 이로 인해 화재가 발생할 가능성이 확인됐고 G70 1만2119대는 전자제어 유압장치(HECU*) 내부 합선으로 화재가 발생할 가능성이 확인돼 시정조치(리콜)에 들어간다. G80 등 4개 차종은 지난달 29일부터, G70은 31일부터 현대자동차 직영 서비스센터 및 블루핸즈, 기아자동차 서비스센터에서 각각 무상으로 수리(점검 후 교체, 개선퓨즈 장착)를 진행하고 있다.

포드세일즈서비스코리아에서 수입·판매한 토러스와 익스플로러 2개 차종 2790대는 앞바퀴에 동력을 전달하는 축을 잡아주는 고정장치인 브래킷의 강성이 부족해 파손 및 주행 시 사고를 발생할 가능성이 확인됐다. 해당차량은 오는 2일부터 포드세일즈서비스코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(점검 후 교체)를 받을 수 있다.

에프씨에이코리아에서 수입·판매한 300C 360대는 크랭크샤프트 톤 휠 제조 불량으로 엔진 회전수 정보가 정확히 전달되지 않아 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 확인돼 시정조치(리콜)에 들어간다.

해당 차량은 오는 6일부터 에프씨에이코리아 공식 서비스센터에서 무상으로 수리(개선된 부품 교체)를 받을 수 있다.

제작사는 소유자에게 우편 및 휴대전화 문자 메시지로 시정 방법 등을 알리게 된다. 리콜 전 자동차 소유자가 자비로 수리한 경우 제작사에 비용 보상을 신청할 수 있다.

