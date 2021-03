"계속 찾아와 너무 무섭다"…'노원 세모녀 사건' 큰딸이 남긴 메시지

[아시아경제 강주희 기자] 서울 노원구의 한 아파트에서 세 모녀를 흉기로 숨지게 한 20대 남성에 대한 공분이 커지고 있는 가운데, 큰딸이 생전에 지인들에게 스토킹으로 인한 두려움을 토로한 메시지가 알려지며 안타까움을 더하고 있다.

31일 SBS '뉴스8'은 노원 세 모녀 살인사건의 피해자 큰딸 김 모 씨가 생전에 지인들과 나눈 문자 메시지를 입수해 보도했다.

보도에 따르면, 김 씨는 지난해 피의자와 한 단체 대화방에서 알게 된 걸로 전해졌다.

이후 지난 1월 말부터 지인들에게 스토킹을 당하고 있다는 고민을 털어놨다.

김 씨는 '집 주소를 말해준 적도 없는데 피의자가 찾아온다', '진짜로 많이 무섭다' 등 지인들에게 두려움을 호소했다.

김 씨는 또 피의자를 '검은 패딩'이라고 지칭하며 '집 앞에서 8시간이나 기다렸고 어쩔 수 없이 마주쳐야 했다', '집에 갈 때마다 남성을 피해 길을 돌아서 간다' 등 공포를 드러내기도 했다.

그런데도 피의자는 지인들에게 김 씨와의 관계를 '서로 감정충돌이 있었다'는 등 마치 연인 간 다툼인 것처럼 포장했던 것으로 드러났다.

김 씨는 피의자로부터 '마지막으로 잘 생각하라'는 협박성 문자 메시지를 받은 후 전화번호를 바꿨고, 이후 이 같은 피해를 당한 것으로 조사됐다.

한편, 피의자의 신상을 공개해 달라는 청와대 국민청원은 31일 공식 답변 기준인 20만명을 넘어섰다.

