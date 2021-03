獨, 60세 이하 아스트라제네카 접종 중단(종합)

[아시아경제 조현의 기자] 독일이 60세 이하에 대한 아스트라제네카 코로나19 백신 접종을 일시 중단하기로 했다. 젊은 층을 중심으로 혈전 발생 의심 사례가 잇따라 발생한 데 따른 것이다.

앙겔라 메르켈 독일 총리는 30일(현지시간) 16개 주총리와 긴급 화상회의를 연 뒤 기자회견에서 "예방접종위원회 권고에 따라 아스트라제네카 백신을 60세 초과자에게만 접종하기로 했다"고 밝혔다.

60세 이하의 경우 의사의 판단에 따라 개별적 위험을 철저히 분석한 후에만 접종할 수 있다. 예외적인 경우에만 접종할 수 있는 여지를 남겨놓은 것이다. 이미 1차 접종을 한 사람들에 대해서는 내달 중 추가 권고안을 내놓기로 했다.

메르켈 총리는 "예방접종위의 권고는 지난 몇주간 아스트라제네카 백신을 접종받고 매우 희귀하지만, 동시에 매우 위중한 혈전증 사례가 발견된 데 근거하고 있다"면서 "이러한 사례를 무시할 수 없다"고 설명했다.

아스트라제네카 백신을 접종할 것이냐는 질의엔 "내게 차례가 온다면 접종을 받을 것"이라며 "나의 백신 접종 가능성이 높아진 것은 사실"이라고 말했다.

여름이 끝날 때까지 모두에게 백신을 접종한다는 계획에 변동이 없느냐는 질의엔 "여름이 끝날 때까지 전 국민에 접종을 마칠 것"이라고 답했다.

독일에선 아스트라제네카 백신 접종 후 혈전의 일종인 뇌정맥동혈전증 의심 사례가 31명 보고됐다. 대부분 20~63세 여성으로, 이 중 9명이 사망했다.

이번 조치는 독일 백신위원회(STIKO) 권고안에 따른 것이다. 위원회는 이날 아스트라제네카 백신에 대해 "매우 드물지만 중한 부작용이 발생한다는 사례에 근거해 60세 이상에 대해서만 권고한다"며 "부작용은 접종 4~16일 후 60세 미만에서 주로 발생했다"고 설명했다.

이날 독일 보건부의 성명에 앞서 수도 베를린과 뮌헨, 브란덴부르크주는 60세 미만에 대한 아스트라제네카 백신 접종을 일시 중단했다.

