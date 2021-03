정부 서비스 한눈에…'보조금24' 다음달 시행

[세종=아시아경제 문채석 기자] 다음달부터 정부가 제공하는 수혜 서비스를 한 번에 확인·신청할 수 있는 '보조금24 서비스'가 시행된다.

기획재정부는 이런 내용을 담은 '4월 한국판 뉴딜 주요 사업 일정표'를 31일 발표했다. 매달 주요 사업 일정표를 배포해 사업을 성공적으로 추진하고 민간의 참여를 유도하는 게 목적이다.

보조금24 서비스는 다음달 중앙부처를 중심으로 시작한다. 오는 12월 지방자치단체, 내년 공공기관으로 확대 시행한다.

데이터댐을 구축하기 위해 '인공지능(AI) 학습용 데이터 구축사업' 추가 공모와 '인공지능 바우처' 대상과제 선정 및 사업시행을 추진한다. 산업데이터 플랫폼 구축 활성화 공통 활용 기술 개발 및 디지털 전환 컨설팅 등을 지원할 '협업지원 센터'도 개소한다. 스마트공장을 활성화하기 위해 인공지능 도입을 위한 '전문가 컨설팅 및 솔루션 실증 수요기업' 모집을 한다.

아울러 탄소중립을 민간에 확산시키기 위해 '한국형 무공해차 전환 선언식', '탄소중립 범국민 실천운동' 등의 행사를 연다. '신·재생에너지 보급 및 금융지원', '공공건축물 그린리모델링' 및 '수도권 수소충전소 구축' 등 주요사업 공모를 한다. 디지털 격차가 사회·경제적 차별로 이어지지 않도록 전국 17개 시·도에 '디지털 배움터 1000개소를 운영한다.

이 밖에 환경기술·기능 인재를 양성하기 위해 환경분야 특성화고등학교 5곳을 대상으로 3년간 총 30억원을 지원할 예정이다. 다음달 23~28일에 신청을 받는다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr