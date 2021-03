장성군, 일자리 대책 세부계획 수립…고용률 71.4% 목표

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군은 올해 일자리 대책 세부계획을 수립해 군 누리집(홈페이지)과 고용노동부 지역고용정보 네트워크에 공시했다고 31일 밝혔다.

지역 일자리 목표공시제는 자치단체장이 임기 중 추진할 지역일자리 목표와 대책을 해당 지역 주민에게 공시하는 제도다.

올해 군은 총 240억 원을 투입해 일자리 대책 관련 5개 분야 168개 사업을 추진할 방침이다.

세부 계획에는 ▲희망일자리사업 등 취약계층 대상 공공일자리 확대 ▲지역주도형 청년일자리사업 등 고용 확대·지원 ▲맞춤형 인력 양성을 위한 직업교육훈련 제공 ▲신성장동력 산업 및 우량기업 유치를 통한 민간일자리 창출 등이 포함돼 있다.

이를 통해 4545명 규모의 일자리 창출과 고용률 71.4%를 달성하는 것이 목표다.

유두석 군수는 “코로나 시대의 장기화로 인해 군민의 생활 안정이 시급한 상황이다”며 “다양한 일자리사업 추진으로 민생경제의 어려움을 극복해 가겠다”고 말했다.

한편, 군은 일자리 창출을 위한 지속적인 노력을 인정받아 ‘2020년 지방자치단체 일자리 대상’ 우수상을 수상한 바 있다.

호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr