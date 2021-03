[아시아경제 구은모 기자] 올해 2월 한 달 동안 5세대(5G) 이동통신 가입자 수가 79만2118명 늘어난 것으로 집계됐다.

31일 과학기술정보통신부의 '무선 통신서비스 통계 현황'에 따르면 지난달 말 기준 5G 가입자 수는 1366만2048명으로 나타났다. 지난 1월 증가폭(101만8857명)보다는 20만명가량 줄어든 수치다.

이동통신사별 가입자 수는 SK텔레콤이 634만7406명으로 가장 많았다. 이어 KT가 415만8685명, LG유플러스가 314만8921명으로 뒤를 이었다. 알뜰폰 가입자는 7036명이었다.

전체 이동통신 가입자 수(7082만6956명) 가운데 5G 가입자가 차지하는 비율은 19.3%로 지난 1월(18.2%)보다 1.1% 증가했다.

