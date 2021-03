룽투코리아, 50억원 규모 자사주 매입 결정…"주주가치 제고 방안 실행"

[아시아경제 유현석 기자] 모바일 게임 퍼블리셔 룽투코리아 룽투코리아 060240 | 코스닥 증권정보 현재가 5,620 전일대비 160 등락률 +2.93% 거래량 1,212,086 전일가 5,460 2021.03.31 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]룽투코리아, '마이티 아레나' 흥행 기대감에 강세…"사전예약 시작"룽투코리아, 버거·치킨 브랜드 맘스터치와 ‘카이로스’ 제휴 프로모션 진행룽투코리아 “란투게임즈가 개발 '테라 클래식' 일본 정식 출시” close 는 50억원 규모 자기주식 취득을 결정했다고 31일 공시했다. 취득기간은 오는 4월1일부터 6월30일까지다. 예정 매입 규모는 전체 발행 주식의 약 3.6% 수준이다.

회사 관계자는 "올해 역대 최대인 6종의 신작 게임 출시가 예정되어 있고 대작 ‘블레스 이터널’도 올해 하반기 정식 출시를 목표하고 있다"며 "향후 성과가 기대되는 가운데 주주가치 제고 차원에서 자기주식 매입을 결정했다"고 말했다.

는 올해 모바일 게임 신작을 상반기 3종, 하반기 3종을 출시한다는 계획이다. 올해 첫 신작인 2차원 카드 수집형 모바일 게임 '마이티 아레나'는 지난 22일부터 사전예약을 시작했다.

올해 최대 기대작인 '블레스 이터널'은 모회사 룽투게임즈가 심혈을 기울여 개발 중이다. 인기 흥행 IP '블레스'를 활용해 제작한 모바일 MMOPRG 대작인만큼 출시 전부터 흥행 기대감이 매우 높은 상황이다. 관계자는 "올해 로열티 수취 확대에 따른 매출 증가 및 아시아 및 글로벌 시장에서의 성과 개선도 기대된다"며 "실적 면에서 본격적인 성장이 있을 것으로 예상하는 만큼 자기주식 매입을 추진하기에 적절한 시점이라고 본다"고 밝혔다.

