산청 향토장학회, 대입 장학금 지원 규모 지속적 확대 계획

장학회 4월 한 달간 장학금 신청·접수

셋째 이상 자녀 대학 입학 장학금 지원

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] (재)산청군향토장학회 는 4월 1일부터 30일까지 2021년도 상반기 향토장학금 신청을 받는다고 31일 밝혔다.

장학회는 올해부터 학비 부담을 덜기 위해 다자녀가구의 셋째 이상 자녀에게도 대학 입학 장학금을 지원한다.

또 대학교 장학생 선발기준에서 학교(학벌) 규정을 삭제하는 등 관련 지급기준을 개선했다.

장학금은 올해 지역 내 고교 입학자 중 중학교 내신 성적이 우수한 학생, 지역 내 고등학교를 졸업한 대학 입학생과 재학생 중 성적이 우수한 학생에게 지급된다.

또 가정 형편이 어려운 초·중·고등학생과 대학생들의 사기 진작과 경제적 부담을 덜기 위한 장학금도 지급할 계획이다.

신청 자격은 산청에 1년 이상 거주하고 있는 군민 또는 그의 자녀다. 각 학생의 소속 학교장이나 주소지 읍면장의 추천을 통해 신청할 수 있다.

선발 예정 인원은 고교 입학 장학생 50명, 서민 자녀 생활 장학생 140명, 대학교 생활 장학생 72명 등 모두 262명이다.

한편 산청군향토장학회는 1999년 설립 이래 20년간 사단법인 단체로 운영돼 오다 지난 2018년 재단법인으로 전환했다.

장학회는 장학금 지원은 물론 원어민 영어 강사 지원, 학생 특기·적성 교육지원, 우수 식자재 구매비 지원 등 교육환경개선사업 분야에서 학생들이 직접 체감할 수 있는 다양한 장학사업을 추진하고 있다.

장학회 관계자는 “지역 내 인재를 발굴 지원하기 위해 하는 이번 장학생 선발에 많은 관심과 신청을 바란다”며 “앞으로도 산청의 학생과 학부모 모두가 체감할 수 있는 장학사업을 추진 할 수 있도록 수혜 범위와 지원 규모를 지속해서 확대해 나갈 계획이다. 꾸준한 장학사업을 위해 기부문화 참여에 군민과 재외 향우의 지속적인 동참을 당부한다”고 밝혔다.

