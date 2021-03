강진군, 상반기 신속집행 추진 ‘박차’

매월 신속집행 점검을 통해 지역경제 활성화 도모

[아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군은 지난 30일 이상심 부군수 주재로 실·과·소장이 참석한 가운데 부서별 집행현황을 점검하기 위해 ‘3월중 신속집행 추진상황 보고회’를 개최했다고 31일 밝혔다.

이번 회의는 부서별 대규모 사업 위주로 현재 신속집행 추진상황을 점검해 실적 향상을 위한 대책을 논의했다.

또한 사전 행정절차 이행과 토지매입 협의 등 사업단계별로 부서장의 관심과 지속적인 관리를 강조하고, 지역경제 활성화에 필요한 사업을 우선적으로 편성한 추경예산도 신속히 집행해 줄 것을 당부했다.

군은 상반기 내 재정집행을 최대화 하기 위해 긴급입찰, 선금급 집행 활성화, 계약심사 기간 단축 등 행정안전부 신속집행 활용지침을 적극 활용할 방침이다.

또한 신속집행을 집중관리 하기 위해 팀별로 보고회를 개최하고, 부서별 일일 집행실적 현황을 공유한다. 신속집행 우수부서에 대해서 포상금을 지급 하는 등 집행률 제고에 박차를 가할 계획이다.

이상심 부군수는 “군정 주요사업이 계획한대로 추진될 수 있도록 전 직원이 노력해 주길 바란다”면서 “군민과 밀접한 사업 중심으로 신속집행을 추진해 침체된 지역경제 회복을 위한 디딤돌 역할을 할수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

