파수, GE와 함께 ‘IP 보호를 위한 데이터 보안’ 발표

파수가 30일(현지시간) 미국에서 열린 '에이펙스 테크 서밋(Apex Assembly Tech Leaders Northeast Summit)' 행사에서 GE 파워와 함께 지적재산권(IP) 보호를 위한 데이터 보안 방안에 대해 발표했다.

파수가 참가한 이번 행사는 주요 글로벌 기업과 산업 전문가가 주요 IT 문제에 대한 의견을 교환하는 자리다.

파수는 '민감 정보의 암호화와 제어를 통한 IP 유출 방지 방법'을 주제로 열린 온라인 좌담회에 GE 파워 사이버 보안 전문가와 함께 발표자로 참여했다. 발표자로 나선 론 아덴(Ron Arden) 파수 미국법인의 CTO는 기밀 사항이 담긴 도면(CAD) 파일 등의 IP가 공급망 내 협업에서 유출 위험이 크다는 점을 지적했다. 다양한 방식으로 공유하는 IP를 보호하려는 방안으로 주요 데이터가 생성될 때부터 암호화 및 제어가 필요하다고 설명했다. 기존 보안 방식의 취약점, 중앙집중식 정책과 제어로 IP를 보호하는 방법 등을 공유했다.

함께 참여한 GE 파워 사이버 보안 전문가 힐러리 페어(Hillary Fehr)는 다양해진 디바이스 및 플랫폼에 클라우드, 공급망까지 더해진 데이터 보호 환경의 복잡성을 언급했다. 어떤 환경에서든 데이터를 보호하며 동일한 사용자 경험을 제공하는 것을 핵심 보안 과제로 꼽았다. 기업들이 인프라나 네트워킹, OS 등의 환경에 구애 받지 않는 데이터 중심(data-centric)의 보호 모델로 전환해야 한다고 강조했다.

조규곤 파수 대표는 "제조업을 중심으로 공급망에서 도면 파일 등의 IP 유출이 심각한 문제로 떠오르면서 이를 방지할 수 있는 파수의 솔루션을 찾는 글로벌 기업들이 눈에 띄게 늘고 있다"고 말했다. 이어 "파수는 10년 이상 미국 시장에서 데이터 중심 보호 기술력에 대한 글로벌 명성을 쌓아온 만큼 다양한 기업이 파수를 통해 디지털 보안 혁신을 구현하게 될 것"이라고 말했다.

행사를 주관한 에이펙스 어셈블리는 글로벌 리딩 기업이 주요 IT 과제를 공유하고 함께 해결하는 것을 목표로 한다. 포춘 1000대 기업 CIO, CISO, CTO 등의 의사 결정권자와 산업 전문가가 함께 하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr