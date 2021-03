재택근무는 우리 삶을 어떻게 바꿀까?

문체부·출판문화산업진흥원, 내일 '인간과 문화 포럼' 개최

문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원은 다음 달 1일 오후 2시 '재택근무는 우리 삶을 어떻게 바꿀 것인가'를 주제로 다섯 번째 '인간과 문화 포럼'을 연다고 31일 전했다. 재택근무가 조직 문화, 일과 삶의 공간 등 우리 삶을 어떻게 바꾸고 있는지 논의한다.

주제발표는 우석훈 성결대 교수가 맡는다. '재택근무 확산과 일하는 방식의 변화'에 대해 이야기한다. 전영민 롯데엑셀러레이터 대표는 '재택근무는 조직 문화를 어떻게 바꿀 것인가'를, 김정임 서로아키텍츠 대표는 '재택근무는 일과 삶의 공간을 어떻게 바꿀 것인가'에 대해 각각 말한다.

이들은 관련 내용의 깊은 이해를 돕는 책으로 '민주주의는 회사 문 앞에서 멈춘다'와 '메트로폴리스', '일의 기쁨과 슬픔', '말랑말랑한 노동을 위하여' 등을 추천했다.

토론회는 인문360 유튜브 채널에서 생중계로 만날 수 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr