[아시아경제 온라인이슈팀] 우주소녀 다영이 상큼한 미모를 자랑했다.

다영은 최근 자신의 인스타그램에 한 장의 사진을 게재했다.

사진 속 다영은 연습실에서 흰색 니트 상의를 입은 채 포즈를 취하고 있다. 다영의 새하얀 얼굴이 상큼한 미소와 함께 과즙미 넘치는 모습이다. 이를 본 누리꾼들은 "비주얼 장난 아니야", "행복해질 준비 끝" 등의 반응을 보였다.

한편 다영은 2016년 그룹 우주소녀로 데뷔해 '비밀이야', 'HAPPY', '꿈꾸는 마음으로', 'La La Love', 'BUTTERFLY' 등을 발매했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr