금호석화, 경영권 분쟁 박철완 상무 해임…"충실 의무 위반"

금호석유화학이 박찬구 회장과 경영권 분쟁을 벌인 조카 박철완 상무를 해임했다.

금호석유화학은 31일 "박철완 상무는 해외고무영업 담당 임원으로서 회사에 대한 충실 의무를 위반해 관련 규정에 의거해 위임 계약을 해지했다"고 밝혔다.

박 상무는 고(故) 박정구 금호그룹 회장의 막내 아들로, 올해 초 박찬구 회장과 특수관계를 해소한다고 선언한 뒤 경영권 분쟁을 시작했다.

이후 파격적인 고배당안과 경영진·이사회 변화 등의 내용이 담긴 주주제안을 공격적으로 벌이며 사내이사 진입을 시도했으나 지난 16일 정기 주주총회 표 대결에서 완패했다.

박 상무가 금호석유에서 해임됐지만 경영권 분쟁을 계속 이어질 전망이다. 금호석유 개인 최대 주주인데다 최근 가족을 중심으로 우호 지분을 확대하고 있어서다. 박 상무는 주총 후 "끝이 아닌 시작"이라며 목소리를 지속적으로 내겠다는 의지를 드러냈다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr