외교부, 동북아 방역협력체에 '공동물품 비축' 제안

[아시아경제 유인호 기자] 외교부는 지난 30일 '동북아 방역·보건 협력체' 2차 화상회의를 열고 협력사업 발굴 등 향후 추진 방향을 논의했다고 31일 밝혔다.

협력체는 코로나19를 비롯 초국경적 보건안보 현안에 대응하기 위한 지역 협력 구상으로 지난해 12월 한국 주도로 출범했다.

이번 회의에는 한국, 미국, 중국, 일본, 러시아, 몽골 등 6개국 정부의 외교·보건 당국자와 주한대사관 관계자가 참석했다.

일본은 옵서버로 협력체 진행을 더 지켜보며 참여를 검토하겠다는 입장이다.

한국 정부는 의료방역 물품 공동 비축, 코로나19 대응 인력 공동 교육·훈련 등을 협력사업 후보로 검토할 것을 제안했다.

참석자들은 사업 선정과 실행계획을 계속 협의하기로 했다.

김건 외교부 차관보는 환영사에서 향후 북한의 참여에 대한 기대를 표명하면서 북한의 참여는 역내 관련국과 협력의 물꼬를 트고, 한반도 및 동북아의 평화와 번영에도 기여할 것이라고 말했다.

같은 날 외교부는 오는 6월 영국에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의 준비를 위한 셰르파 화상회의에도 참여했다.

한국은 정상회의에 초청국으로 참석할 예정이다.

참석자들은 민주주의 국가 간 협력과 기후변화 공동 대응, 코로나19 대응을 중심으로 한 보건 분야 협력 등에 대해 협의했다.

한국 정부를 대표해 참석한 최경림 G7 협의체 셰르파는 한국이 올해 G7 정상회의에서 국제사회 주요 현안 해결에 적극 기여할 계획임을 밝히고, 중견 선도국으로서 정부가 추진하는 보건 및 기후변화 정책을 설명했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr