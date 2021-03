獨, 60세 이하 아스트라제네카 접종 중단

젊은 층 중심 혈전 의심 잇따라

캐나다도 55세 이하 접종 중단

[아시아경제 조현의 기자] 독일이 60세 이하에 대한 아스트라제네카 코로나19 백신 접종을 일시 중단하기로 했다. 젊은 층을 중심으로 혈전 발생 의심 사례가 잇따라 발생하면서 일부 지역이 자체 사용 중단을 결정한 데 따른 것이다.

옌스 슈판 독일 보건부 장관은 30일(현지시간) 16개 주(州) 보건부 장관과 긴급회의를 마치고 낸 성명에서 "통계적으로는 작지만 심각하게 받아들일 필요가 있는 부작용의 위험과 코로나19에 걸릴 위험을 따져보기 위함"이라며 이같이 밝혔다.

독일에선 아스트라제네카 백신 접종 후 혈전의 일종인 뇌정맥동혈전증 의심 사례가 31명 보고됐다. 대부분 20~63세 여성으로, 이 중 9명이 사망했다.

앞으로 60세 이하의 경우 의사의 판단에 따라 개별적 위험을 철저히 분석한 후에만 접종할 수 있다. 예외적인 경우에만 접종할 수 있는 여지를 남겨놓은 것이다. 이미 1차 접종을 한 사람들에 대해서는 내달 중 추가 권고안을 내놓기로 했다.

이번 조치는 독일 백신위원회(STIKO) 권고안에 따른 것이다. 위원회는 이날 아스트라제네카 백신에 대해 "매우 드물지만 중한 부작용이 발생한다는 사례에 근거해 60세 이상에 대해서만 권고한다"며 "부작용은 접종 4~16일 후 60세 미만에서 주로 발생했다"고 설명했다.

이날 독일 보건부의 성명에 앞서 수도 베를린과 뮌헨, 브란덴부르크주는 60세 미만에 대한 아스트라제네카 백신 접종을 일시 중단했다.

캐나다도 전날 55세 이하에 대한 아스트라제네카 백신 접종을 일시 중단했다. 유럽에서 젊은 여성 사이에서 혈전 의심 사례가 나타나자 백신과의 연관성을 따져보겠다는 것이다.

셸리 딕스 캐나다 국립접종자문위원회(NACI) 부위원장은 "아스트라제네카 백신의 혈전 위험은 기존에 알려진 100만분의 1이 아닌 10만분의 1"이라며 "잠재적 위험성을 감안하면 55세 이하 성인에게 접종하는 데 대한 상당한 불확실성이 있다"고 말했다.

한편 화이자는 코로나19 백신 5억회분을 추가로 공급한다고 밝혔다. 파이낸셜타임스에 따르면 화이자는 이날 연간 수익보고서를 통해 "생산 과정 최적화, 생산 및 공급 네트워크 확대 등으로 추가 생산이 가능해졌다"며 이같이 밝혔다.

화이자의 당초 올해 생산량 계획은 15억회분이었다. 하지만 지난 1월 설비 공정 개선 등에 힘입어 5억회분을 추가한 데 이어 이번에 또다시 5억회분을 더하면서 올해 총 25억회분을 제공하게 됐다. 당초 계획의 66%를 웃도는 수준이다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr