SK하이닉스, 이시간 주가 0.0%.... 최근 5일 기관 143만 4134주 순매도

SK하이닉스는 31일 오전 9시 30분 현재 전일과 같은 13만 4500원에 거래되고 있다. 거래량은 53만 5399주로 전일 거래량 대비 16.32% 수준이다. SK하이닉스는 글로벌 메모리 반도체 전문 제조기업으로 알려져 있다.

3월 29일 케이프투자증권의 박성순 연구원은 '2분기부터 메모리 수요의 중심은 모바일에서 서버로 이동할 것으로 전망. AMD의 Milan은 3월에 출시되었고, Intel의 Whitley 플랫폼의 신규 Ice Lake CPU는 4월 출시가 예정되어 있음. 보유 재고 수준이 낮아진 서버 고객사의 수요도 빠른 회복세를 보이며 2분기 DRAM 가격 상승을 견인할 것. NAND는 SSD 수요 강세인 가운데 SSD 컨트롤러 공급 부족이 발생 중. 2분기부터 가격이 소폭 반등할 것으로 기대.'라고 SK하이닉스의 목표가를 17만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 SK하이닉스를 75만 8183주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 67만 5433주 순매수, 143만 4134주 순매도 했다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr