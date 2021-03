2차 공공재개발 발표에 엇갈린 喜悲…"동력회복"vs"희망고문"

신길1, 연희721-6 등 선정지 "환영…공공재개발 외 대안 없어"

'충격의 탈락' 한남1 "오랜기간 기다림 희망고문으로 끝나"

아직 넘어야 할 산 많은 공공재개발…코로나19, 서울시장 등 각종 변수

[아시아경제 임온유 기자] "공공재개발 2차 후보지가 발표되면서 한국토지주택공사(LH) 논란 이후 꺼진 동력이 되살아나는 분위기다."

서울시와 국토교통부의 공공재개발 시범사업지 2차 후보지로 선정된 16개 구역과 탈락한 구역의 희비가 교차하고 있다. 후보지로 선정된 구역들은 오랫동안 방치된 노후 주택이 새 터전으로 변모할 것이라는 기대감에 한껏 들뜬 분위기다. 반면 탈락의 고배를 마신 곳들은 "오랜 기다림이 희망고문으로 끝났다"는 반응이다.

31일 정비업계에 따르면 이번에 후보지로 선정된 영등포구 신길1구역 등에서는 공공재개발로 새로운 사업 추진동력을 얻었다는 반응이 잇따르고 있다. 박종덕 신길1구역 공공재개발 추진위원장 겸 전국 공공재개발협의회 회장은 "2차 후보지 대부분은 극심한 노후화에도 정비구역으로 지정조차 못 되거나 정비구역에서 해제된 곳들이라 공공재개발 외 대안이 없었다"면서 "LH 사태로 주민들의 불안감이 커졌었는데 이제 서로 축하하는 분위기"라고 전했다.

신길1구역은 뉴타운 출구 전략의 일환으로 해제되면서 노후주택이 전체의 90%에 이르는 상태다. 공공재개발이 추진될 시 기존 552가구가 1510가구 새 아파트로 바뀌게 된다. 또 다른 선정지인 서대문구 연희721-6 공공재개발 주민추진단 관계자 역시 "구릉지 지형으로 사업성이 낮아 민간 재개발 가능성이 희박했던 곳"이라면서 "개발 의지가 컸던 만큼 주민들도 환영하고 있다"고 전했다.

반면 2차 후보지에서 탈락됐거나 보류된 곳들은 상실감이 큰 상황이다. 특히 알짜 재개발구역으로 관심을 모았던 용산구 한남1구역은 충격이라는 반응이다. 주민 동의율이 70% 이상으로 추산됐던 곳이기 때문이다. 이 구역의 한 소유자는 "결과적으로 8개월간 희망고문을 당했다"면서 "다수의 찬성보다 소수의 반대에 더 귀 기울인 것인지 의문"이라고 말했다. 다만 서울시는 주민 반대가 탈락의 요인이 아니라는 설명이다. 서울시 관계자는 "앤티크가구거리들이 조성돼있는 점 등을 종합적으로 고려한 결과"라고 말했다.

공공재개발 후보지 선정이 끝났지만 아직 갈 길이 멀다. 지난 1월 선정된 1차 후보지 중 사업설명회를 진행한 곳은 관악구 봉천13구역이 유일하다. 코로나19, LH 직원 투기 논란 등 각종 변수가 발목을 잡는 상황이다. 일주일 앞으로 다가온 서울시장 보궐선거 역시 새 변수로 떠올랐다. 정비사업 컨설팅 업계 관계자는 "오 후보는 당선 시 조례 개정으로 용적률 상향 등 재개발 규제를 완화하겠다고 공약했다"면서 "민간과 공공의 갈림길에 있는 구역들은 자칫 주민 갈등이 커질 수 있다"고 말했다.

임온유 기자 ioy@asiae.co.kr