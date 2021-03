정 총리 "文대통령 '백신 주사 바꿔치기'? 허위주장…엄정 조치"

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리는 31일 "지난주 문재인 대통령이 백신을 접종받는 과정에서 주사기를 바꿨다는 실로 황당한 의혹이 제기돼 논란이 일고 있다"며 "당시 취재 영상과 관계자 증언 등을 통해 사실관계가 명확히 밝혀졌음에도, 아직도 온라인에서는 허위주장을 담은 글들이 적지 않게 떠돌고 있다"고 우려했다. 그러면서 "수사당국에서는 허위·조작정보로 국론을 분열시키고 국민 불신을 조장하는 범죄행위를 철저히 규명해서 법에 따라 엄정하게 조치해 달라"고 지시했다.

정 총리는 이날 오전 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "거듭 말하지만, 백신은 정치가 아닌 과학의 영역"이라며 "근거 없는 억측과 논란에 현혹되지 말고, 코로나19와의 싸움에 한마음으로 힘을 모아 달라"며 이같이 말했다. 특히 "해당 간호사에 대한 욕설과 협박은 국민의 생명과 안전을 지켜내기 위해 밤낮없이 헌신하고 있는 의료진의 마음을 무참히 짓밟는 행위"라고 강력 경고했다.

한편 일선 교육현장에서 등교수업을 시작한 지 한 달이 지난 가운데 학교에서의 대규모 집단감염 사례는 발생하지 않고 있다. 정 총리는 "학교 내에서 만큼은 방역지침이 잘 지켜진 덕분에 대다수 학부모가 안심하고 아이들을 학교에 보내고 있다"면서도 "최근 학교 밖에서 감염되는 학생 확진자가 꾸준히 나오고 있어 결코 안심할 수 없는 상황"이라고 경계했다.

정 총리는 "역학조사 결과에 따르면 학생감염 사례는 대체로 가족간 전파에서 비롯되는 경우가 많다"며 "가정에서도 방역수칙을 빈틈없이 실천해 달라"고 당부했다.

아울러 다음 주부터 특수학교 및 보건 교사를 중심으로 백신 접종이 시작되는 데 대해 "상반기 백신 도입 물량을 감안하되 초등학교 1·2학년과 유치원 선생님, 그리고 고3 학생에 대한 접종도 최대한 앞당겨 시행하겠다"고 덧붙였다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr